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Эксперт предложил поделить Финский залив, чтобы выдавить российский флот из Балтийского моря

Эксперт предложил поделить Финский залив, чтобы выдавить российский флот из Балтийского моря

В Балтийском море необходимо создать совместную дополнительную зону для Финляндии и Эстонии. С таким предложением выступил эстонский эксперт по международным отношениям и исполнительный директор консалтинговой компании Nordic West Office Ристо Пенттиль.

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