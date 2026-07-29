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Газета «Культура»

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В Музее современной истории России открылась выставка «Казачество Крыма»

В Музее современной истории России открылась выставка «Казачество Крыма»

В Музее современной истории России стартовала работа мультимедийной экспозиции «Казачество Крыма». Проект освещает ключевые вехи участия казачества в судьбе полуострова — от эпохи присоединения Крыма до современных событий, включая Отечественную войну 1812 года, Крымскую и Великую Отечественную кампании, а также крымский референдум и специальную военную операцию, передает пресс-служба Минкультуры России.

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