В Музее современной истории России открылась выставка «Казачество Крыма»

В Музее современной истории России стартовала работа мультимедийной экспозиции «Казачество Крыма». Проект освещает ключевые вехи участия казачества в судьбе полуострова — от эпохи присоединения Крыма до современных событий, включая Отечественную войну 1812 года, Крымскую и Великую Отечественную кампании, а также крымский референдум и специальную военную операцию, передает пресс-служба Минкультуры России.