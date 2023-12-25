Человек-пёс: Марат Гельман* и его контроверсиальное влияние на российское искусство Елена ГалицкаяМарат Гельман*, известный российский галерист и популяризатор современного искусства, вновь вызывает общественный резонанс.
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