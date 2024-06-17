Песков оценил обсуждение в НАТО темы приведения ядерного оружия к боеготовности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны-члены альянса обсуждают возможность приведения ядерного оружия к состоянию боевой готовности.
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