В Нацпарке «Воттоваара» вновь пройдет забег любителей природы и спорта

Забег «Vottovaara Mountain Race» пройдет в Карелии в третий раз. 7-8 сентября в живописном Национальном парке «Воттоваара» состоится забег «Vottovaara Mountain Race», организованный командой Running Heroes Russia.
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