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Почти 5 млрд потратили россияне на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году

Почти 5 млрд потратили россияне на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году

Самыми популярными месяцами для покупок обручальных и помолвочных колец в 2024 году стали июль, август и декабрь, при этом наибольший рост спроса зафиксирован в южных городах, таких как Сочи, Саратов и Волгоград — до 91%.

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