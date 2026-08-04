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Августовское небо приготовило главное шоу лета

Августовское небо приготовило главное шоу лета

Последний месяц лета станет одним из самых интересных периодов 2026 года для любителей астрономии. Темные августовские ночи, отсутствие яркого лунного света и сразу несколько заметных небесных событий позволят наблюдать как знакомые всем метеоры, так и далекие объекты глубокого космоса.

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