Августовское небо приготовило главное шоу лета

Последний месяц лета станет одним из самых интересных периодов 2026 года для любителей астрономии. Темные августовские ночи, отсутствие яркого лунного света и сразу несколько заметных небесных событий позволят наблюдать как знакомые всем метеоры, так и далекие объекты глубокого космоса.