Первый в мире препарат от рака печени на основе альбуминовых сфер с изотопом рения успешно прошел две фазы клинических испытаний в России.
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