Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны

Владимиру Путину 7 октября исполняется 71 год. О популярности президента говорит тот факт, что ему посвящено множество песен Президент страны Владимир Путин 7 октября отмечает свой 71-й день рождения и принимает поздравления.
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