Солнечное затмение 12 августа: где и во сколько можно увидеть в России

Sema

Во вселенной царит порядок и благодаря этому люди могут точно рассчитать время и место чтобы увидеть такие удивительные явления. Кто создал и установил законы благодаря которым такой порядок существует? В Библии говорится: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро…» Псалтирь, 103 глава — Библия — Синодальный перевод.