Солнечное затмение 12 августа: где и во сколько можно увидеть в России

Жители столицы останутся без уникального зрелища – в Москве полного затмения не будет ещё целый век.В следующую среду, 12 августа 2026 года, жители Земли станут свидетелями полного солнечного затмения, которое впервые за восемнадцать лет можно будет наблюдать с территории России.
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