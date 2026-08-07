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Царьград

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Солнечное затмение 12 августа: где и во сколько можно увидеть в России

Солнечное затмение 12 августа: где и во сколько можно увидеть в России

Жители столицы останутся без уникального зрелища – в Москве полного затмения не будет ещё целый век.В следующую среду, 12 августа 2026 года, жители Земли станут свидетелями полного солнечного затмения, которое впервые за восемнадцать лет можно будет наблюдать с территории России.

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Комментарии
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Sema
Во вселенной царит порядок и благодаря этому люди могут точно рассчитать время и место чтобы увидеть такие удивительные явления. Кто создал и установил законы благодаря которым такой порядок существует? В Библии говорится: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро…» Псалтирь, 103 глава — Библия — Синодальный перевод.
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