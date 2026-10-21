Скачайте презентацию по ссылке, чтобы глубже изучить исследование. Согласно отчету «РБК Исследования рынков», для которого аналитики собрали информацию о 1604 участниках сегмента, с мая 2025-го по май 2026 года 46% изученных сетей одежды и обуви сократили число магазинов.
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