Скачайте презентацию по ссылке, чтобы глубже изучить исследование. Согласно отчету «РБК Исследования рынков», для которого аналитики собрали информацию о 1604 участниках сегмента, с мая 2025-го по май 2026 года 46% изученных сетей одежды и обуви сократили число магазинов.