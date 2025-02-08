Дубинский: Зеленский соврал о потерях ВСУ в 45 тысяч человек

Украинский лидер Владимир Зеленский, сообщая украинцам о потерях ВСУ в 45 тысяч человек, нагло врет. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.