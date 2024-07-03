ВС РФ успешно штурмуют Часов Яр. ВСУ выбиты из микрорайона Канал

По данным российских военных телеграм-каналов, в результате длительных и тяжелых штурмовых действий российской армии подразделения ВСУ оставляют восточный пригород Часов Яра, уходя на заранее подготовленные позиции за каналом Северский Донец - Донбасс.
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