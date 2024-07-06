Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинская дипломатия: Место российской цивилизации в Азии

Украинская дипломатия: Место российской цивилизации в Азии

Украине следует до конца довести свой выбор курса на Запад. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил бывший министр иностранных дел Украины, посол в Великобритании в 2020—2023 годах Вадим Пристайко.

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Комментарии
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Александр Коротков
Место Украины-на помойке истории!
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16 час.
VG
Vasily Golov
Россия ищет себя там, где, мы давно говорили, она часть не Европы, они скорее азиаты, ищут себя в Азии. В частности со странами Центральной Азии, теперь Южной и Дальнего Востока.Нам, украинцам, надо понять: это не та цивилизация, к которой мы можем принадлежать. Мы должны быть по возможности хорошими соседями, но наш сделанный выбор мы должны довести до конца».Браво,вы,украинцы почти 10 млн уже в Европе,вам выдают пособия,как привычное для украинцев от СССР.На больше можно не рассчитывать.
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15 час.
Evgenija Palette
вас, украинцев, ГОНЯТ, СЛАВА БОГУ, ИЗ ЕВРОПЫ... где вы &quot;устроились&quot; жить на пособия, и не работать... И теперь вы ЛЕЗЕТЕ В РОССИЮ, в надежде, как и раньше, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ, ТИХО НЕНАВИДЯ... Но этот номер не пройдет. Уже принимаются меры...
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15 час.

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