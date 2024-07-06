VG

Vasily Golov

Россия ищет себя там, где, мы давно говорили, она часть не Европы, они скорее азиаты, ищут себя в Азии. В частности со странами Центральной Азии, теперь Южной и Дальнего Востока.Нам, украинцам, надо понять: это не та цивилизация, к которой мы можем принадлежать. Мы должны быть по возможности хорошими соседями, но наш сделанный выбор мы должны довести до конца».Браво,вы,украинцы почти 10 млн уже в Европе,вам выдают пособия,как привычное для украинцев от СССР.На больше можно не рассчитывать.