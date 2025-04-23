«Финны тоже когда-то упирались»: Российское военно-историческое общество предложило пересмотреть границы Польши и Литвы

Российское военно-историческое общество предложило пересмотреть границы Польши и Литвы. С таким предложением выступил на круглом столе в Совете Федерации член научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников.
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