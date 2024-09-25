26 сентября закроют для проезда дорогу в Машезеро в Прионежье

Управтодор Карелии информирует, что 26 сентября с 9:00 до 12:00 будет перекрыто движение для всех транспортных средств по плотине «Лососинская» на автодороге Лососинное-Машезеро в Прионежском районе Карелии.
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