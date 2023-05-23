Юань в погоне за евро. Как растет популярность китайской валюты в России и мире

Доля юаня в мировых расчетах продолжает расти. По раскрытой статистике Народного банка Китая, в первом квартале 2023 года центральные банки разных стран использовали рекордные 109 млрд юаней в своп-линиях при расчетах в трансграничной торговле.
Доля юаня в мировых расчетах продолжает расти. По раскрытой статистике Народного банка Китая, в первом квартале 2023 года центральные банки разных стран использовали рекордные 109 млрд юаней в своп-линиях при расчетах в трансграничной торговле.
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