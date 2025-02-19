Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США обсудили возможные совместные проекты в Арктике

Делегации РФ и Соединенных Штатов обсудили в Эр-Рияде возможные совместные проекты в Арктике. Соответствующее заявление в ходе интервью изданию Politico сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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