В Самарской области сотрудники полиции и общественники проводят профилактические мероприятия в рамках профилактического мероприятия «Твой выбор»

В рамках профилактического мероприятия «Твой выбор» на территории Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели профилактические встречи с учащимися образовательных школ региона.
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