Происшествия

9 подписчиков

В связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности российских должностных лиц Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело

В связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности российских должностных лиц Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело

Генеральный прокурор Украины заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх