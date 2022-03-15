В связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности российских должностных лиц Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело

Генеральный прокурор Украины заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.
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