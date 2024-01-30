Страны ЕС согласовали отдельную регистрацию прибыли от замороженных активов РФ

Послы стран ЕС предварительно согласовали директиву Еврокомиссии, согласно которой прибыль от реинвестирования замороженных активов России в международном депозитарии Euroclear в Бельгии, где заблокирована большая часть таких средств (€191 млрд из €260 млрд), будет регистрироваться отдельно.