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Нижегородская правда

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Владимир Путин назвал Нижний Новгород одним из красивейших городов России

Президент Владимир Путин назвал Нижний Новгород одним из красивейших городов России. Об этом сообщается в его приветственном письме участникам и гостям форума «Сильные идеи для нового времени», который проходит 27 – 28 августа в приволжской столице.

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