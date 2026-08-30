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Пункт-А

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Где ловить бензин сегодня: график работы астраханских АЗС на 30 августа

Где ловить бензин сегодня: график работы астраханских АЗС на 30 августа

Ситуация с топливом остается напряженной. Сегодня в областном центре работают 14 АЗС сети «Газпром», они отпускают топливо во временном промежутке от 4 до 6 часов.

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