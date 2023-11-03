НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 594 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Только  НЕДАВНО ПЛАКАЛИСЬ  что  ПОКУПКА  перед этим была сделана по  КОРРУПЦИОННОЙ СХЕМЕ + цена была  ЗАВЫШЕНА ....!!!!Индия опять хочет...
  • олег олейник
    Из истории , Украина никогда не была самостоятельным независимым государством до развала СССР ! Богдан Хмельницкий бы...Украинское Минобо...
  • олег олейник
    Интересно , чтобы сказал иранский президент , если бы какая-то страна внезапно с жестокостью напала на его государств...Иранский президен...

Израильский «Апач» - это совсем другое дело

Израильский «Апач» - это совсем другое дело

Когда какой-то образец техники служит долго или очень долго (что-то вроде там Т-72, В-52 или Ту-95) это не то чтобы вызывало настороженность, скорее, становилось причиной размышлений на тему «а не пора ли его на заслуженную пенсию» и все в таком духе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
,,Израильские,,  УЧЕНЫЕ  это  ПОЧТИ ВСЕ  СОВЕТСКИЕ  а после  РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ , ЭМИГРИРОВШАИЕ   из бывшего  СССР  а после и  РОССИИ .. В  этом  ПРИЗНАЛОСЬ Израильское  РУКОВОДСТВО  и  ЗАЯВИЛО , что эмиграция  УЧЕНЫХ  из бывшего  СССР  ДАЛО ТОЛЧОК СРАЗУ  аж на 20-лет  ВПЕРЕД НАУКИ  Израиля  и  ВЫВЕЛИ  в  МИРОВЫЕ ПЕРЕДОВИКИ  БЛАГОДАРЯ ЛИШЬ ТОЛЬКО ИМ  ....!!!  Вот  ВАМ  и ,,Израильские,,  УЧЕНЫЕ .
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх