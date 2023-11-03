Израильский «Апач» - это совсем другое дело

Гарий Щерба

,,Израильские,, УЧЕНЫЕ это ПОЧТИ ВСЕ СОВЕТСКИЕ а после РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ , ЭМИГРИРОВШАИЕ из бывшего СССР а после и РОССИИ .. В этом ПРИЗНАЛОСЬ Израильское РУКОВОДСТВО и ЗАЯВИЛО , что эмиграция УЧЕНЫХ из бывшего СССР ДАЛО ТОЛЧОК СРАЗУ аж на 20-лет ВПЕРЕД НАУКИ Израиля и ВЫВЕЛИ в МИРОВЫЕ ПЕРЕДОВИКИ БЛАГОДАРЯ ЛИШЬ ТОЛЬКО ИМ ....!!! Вот ВАМ и ,,Израильские,, УЧЕНЫЕ .