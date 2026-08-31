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Polymarket заявляет о готовности своих систем наблюдения к торгам на промежуточных выборах в США

Polymarket заявляет о готовности своих систем наблюдения к торгам на промежуточных выборах в США

Polymarket усилила свои системы наблюдения и расследования в преддверии промежуточных выборов в США, поскольку оператор рынка прогнозов сталкивается с пристальным вниманием из-за инсайдерской торговли и доступа американцев к международной платформе.

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