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Галустян публично обратился к Глюкозе после скандала в Красноярске

Галустян публично обратился к Глюкозе после скандала в Красноярске

Российский актер и шоумен Михаил Галустян публично обратился к Глюкозе после ее скандального концерта в Красноярске.

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Комментарии
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Андрей Матвеев
Воу, воу,мистер Галустян. Позвольте не согласиться с Вашими лучиками добра. Это как надо возбудиться баблом , за выход на сцену, чтобы абсолютно насрать было на свое поведение? Пипл хавает, да Наташа? Лобковые вши, устроили беспредел? Или подрочить на публике? Фигня. Поматериться? Да с удовольствием! Оправдаемся потом. Не сможем? Подружек стремных подтянем! Правильно великий Макс Фадеев лишает своего бренда, обосравшийся( даже слово подобрать трудно)- да, контингент. Ничто не должно связывать гения и опарышей. Простите , если грубо.
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