Галустян публично обратился к Глюкозе после скандала в Красноярске

Андрей Матвеев

Воу, воу,мистер Галустян. Позвольте не согласиться с Вашими лучиками добра. Это как надо возбудиться баблом , за выход на сцену, чтобы абсолютно насрать было на свое поведение? Пипл хавает, да Наташа? Лобковые вши, устроили беспредел? Или подрочить на публике? Фигня. Поматериться? Да с удовольствием! Оправдаемся потом. Не сможем? Подружек стремных подтянем! Правильно великий Макс Фадеев лишает своего бренда, обосравшийся( даже слово подобрать трудно)- да, контингент. Ничто не должно связывать гения и опарышей. Простите , если грубо.