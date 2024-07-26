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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нуждов о кубке МЛКБ: «Мы хотим, чтобы и зрителям, и спортсменам было интересно. Наш формат новизну и остроту борьбы, надеемся, даст»

Второй Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт в Ханты-Мансийске 16 и 17 ноября. «В этот раз принцип будет совершенно экстерриториальный.

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