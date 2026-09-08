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Карпукас об адаптации в «Зените»: «Самый большой вопрос – переезд. Мы на машине, надо сложить много вещей, взять двух котов и перевести все»

Хавбек «Зенита» Артем Карпукас назвал переезд в Санкт-Петербург самым сложным моментом в адаптации после перехода из «Локомотива».

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