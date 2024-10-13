Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что телефонные переговоры канцлера ФРГ Шольца и российского лидера Владимира Путина не состоятся из-за отказа Кремля.
Владимир Путин отказался общаться по телефону с Шольцем – Бербок
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Знаете анекдот, когда у доярки корреспондент хотел интервью взять? Она к председателю мол, что такое интервью? - Не знаю Маня, но на всякий случай подмойся. А Шольц не подмылся, что с таким разговаривать?
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9 час.
Александр Батт
С Западом разговаривать не о чем. Там только силу признают.
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6 час.
Лш
Лариса шумбасова
Бербок понятно - дура сплошная , без каких-либо полосочек просвета... Видимо Шольц тоже....
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11 мин.
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