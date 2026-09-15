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Мирошник обвинил Киев «энергоциде» жителей шести регионов России

Мирошник обвинил Киев «энергоциде» жителей шести регионов России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ на неделе с 7 по 13 сентября устраивали энергоцид в Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

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