Мирошник обвинил Киев «энергоциде» жителей шести регионов России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ на неделе с 7 по 13 сентября устраивали энергоцид в Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.