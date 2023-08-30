«Даллас» объявил о расставании с Джавейлом Макги

«Мэверикс» расстались с центровым Джавейлом Макги (35 лет, 213 см). В контракте Макги оставалось два года и 11,7 миллиона долларов с опцией игрока на сезона-24/25.
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