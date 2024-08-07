Учебный корабль Смольный дошел до Венесуэлы

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России, прибыл в венесуэльский порт Ла-Гуайра.
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