Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Михаил Поспелов
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Как Россия сможет обогатиться за счет Европы в недалеком будущем

Как Россия сможет обогатиться за счет Европы в недалеком будущем

58K прочитали Долгие годы Европа процветала, во многом благодаря дешевым ресурсам из России.

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Комментарии
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Лев Добрый
Газ пусть им Украина поставляет, у них сейчас дерьма, ну просто завались!😎😀👍👈
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