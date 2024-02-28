Появилось видео из горящей школы в Астрахани

Спасатели выносили часть книг и печатных изданий из сгоревшего кабинета библиотеки. Ранее Пункт-А писал о происшествии, в котором не малую роль сыграло стечение обстоятельств: спасатели дважды за сутки выезжали в одну и ту же астраханскую школу №40 на улице Студенческой.
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