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7 очков за 5 туров – худший результат «ПСЖ» в ЛЧ с 2004 года. Тогда парижане стали последними в группе с ЦСКА

7 очков за 5 туров – худший результат «ПСЖ» в ЛЧ с 2004 года. Тогда парижане стали последними в группе с ЦСКА

Команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и набрала 7-е очко в группе F. В последний раз у парижан после 5 туров группового этапа было меньше баллов, чем сейчас, в сезоне-2004/05.

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