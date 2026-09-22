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Газета.ру

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Адвокат Жорин заявил о праве зрителей вернуть деньги при отмене концерта Уэста

Адвокат Жорин заявил о праве зрителей вернуть деньги при отмене концерта Уэста

В случае отмены выступления Канье Уэста в России зрители имеют право вернуть средства за билеты и потребовать от организаторов компенсацию за моральный вред.

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