Армия России освободила Александрополь, идёт окружение Горняка и Кураховки (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России освободила Александрополь, идёт окружение Горняка и Кураховки. 110-я бригада из состава группировки, наступающей на Курахово, освободила Александрополь, подняв российский флаг прямо в центре поселка.
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