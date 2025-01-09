ВДВ уничтожили "Град" ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

Операторы БПЛА ВДВ успешно уничтожили реактивную систему "Град" ВСУ в Херсонской области. Активное применение "Ланцетов" позволяет эффективно нейтрализовать технику противника, защищая мирное население на левобережье Днепра.
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