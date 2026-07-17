Дети из Крыма прибыли в Татарстан для отдыха в лагере

В Татарстан из Республики Крым для отдыха и оздоровления прибыли 24 ребенка. Местом размещения стал один из ведущих и крупнейших детских лагерей региона – «Следопыт», который недавно возобновил работу после завершения капитального ремонта.
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