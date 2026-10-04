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Татар-информ

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Каракаш о разгроме «Зенита»: Лучшая игра УНИКСа с момента предсезонки

Каракаш о разгроме «Зенита»: Лучшая игра УНИКСа с момента предсезонки

Фото: unics.ru Наставник казанского УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал разгромную победу, которую сегодня его подопечные одержали над петербургским «Зенитом» в 3-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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