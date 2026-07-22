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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров о вызове Соболева на заседание КДК: «Полный бред! Что криминального он сделал? Если бы он показал средний палец, можно было бы говорить о провокации»

Бывший футболист « Зенита » и «Спартака»  Владимир Быстров не понимает, почему  Александра Соболева вызвали на заседание КДК РФС.

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