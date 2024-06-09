Жители Киндасова оспаривают результаты публичных слушаний в суде

Голосование проводилось на портале Госуслуг. Местные жители об этом ничего не знали В Пряжинском районном суде продолжается рассмотрение иска местной жительницы деревни Киндасово Татьяны Данилиной к администрации района.
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