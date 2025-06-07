Путин подписал закон, обязывающий УК отчитываться перед жильцами

Владимир Путин подписал закон о новых требованиях к отчетности управляющих организаций. Согласно документу, все управляющие компании, ТСЖ, жилищные и специализированные кооперативы обязаны ежегодно до конца первого квартала представлять жильцам отчет о работе за предыдущий год и публиковать его в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе.
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