Путин подписал закон, обязывающий УК отчитываться перед жильцами

Владимир Путин подписал закон о новых требованиях к отчетности управляющих организаций. Согласно документу, все управляющие компании, ТСЖ, жилищные и специализированные кооперативы обязаны ежегодно до конца первого квартала представлять жильцам отчет о работе за предыдущий год и публиковать его в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе.