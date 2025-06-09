Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Горемыкин наградил участников фестиваля кадетской дружбы в Казани

Горемыкин наградил участников фестиваля кадетской дружбы в Казани

Во время рабочей поездки в войска ЦВО заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин принял участие в торжественной церемонии закрытия III Международного фестиваля кадетской дружбы «В единстве — сила!».

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