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Антифашист

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Пентагон анонсировал казнь бывшего майора. Расстрельная команда сделает это публично

Пентагон анонсировал казнь бывшего майора. Расстрельная команда сделает это публично

Нидал Малик Хасан — бывший майор Вооружённых сил США расстрелявший сослуживцев на своём рабочем месте будет казнен через расстрел.

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