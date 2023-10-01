Россия готова вернуть НАТО должок за «Северные потоки»

Татьяна Петрова

Кастрюлеголовые спят и видят как заставить Россию вступить в открытую войну с НАТО , поэтому и пишут провокационные комменты. Путин сказал "Мы ещё не начинали. Но готовы". Ему видней. И если есть надежда избежать Третьей Мировой, то, дай Бог, убережёт нас от неё. Угроза большими возможностями иногда очень отрезвляюще действует на врагов. А что возможности у нас есть - это уже не секрет. Ещё своё ядерное оружие проверим в действии на испытаниях... Чеши затылок, Пиндосия, и не надейся отсидеться за лужей