29-й дивизии глубоководных атомных субмарин ГУГИ давно известно, где таится «Кащеева смерть» Запада По обе стороны российско-украинского фронта с каждым годом все громче звучит вопрос: решится ли Россия в случае, если события в зоне боевых действий станут развиваться в крайне неблагоприятном для Москвы направлении, применить по врагу тактическое ядерное оружие? Самые свежие рассуждения на этот счет в минувшую пятницу появились на сайте НАТО в статье одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивера.
Россия готова вернуть НАТО должок за «Северные потоки»
Комментарии
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ШКИПЕР
Ты лучше свои подбери ,промакашка !
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10 час.
Татьяна Петрова
Кастрюлеголовые спят и видят как заставить Россию вступить в открытую войну с НАТО , поэтому и пишут провокационные комменты. Путин сказал "Мы ещё не начинали. Но готовы". Ему видней. И если есть надежда избежать Третьей Мировой, то, дай Бог, убережёт нас от неё. Угроза большими возможностями иногда очень отрезвляюще действует на врагов. А что возможности у нас есть - это уже не секрет. Ещё своё ядерное оружие проверим в действии на испытаниях... Чеши затылок, Пиндосия, и не надейся отсидеться за лужей
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9 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
У меня к вам только один вопрос. За жизни скольких людей вы хоть раз несли ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, полную и безоговорочную?
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7 час.
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