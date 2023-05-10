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Марцел Личка: «Обожаю хоккей. Нравится Пастрняк, россияне играют отлично – Кучеров, Овечкин, который забивает по 50 голов за сезон, когда только хочет. НХЛ – это топ!»

– Знакомы ли с Яромиром Ягром, игравшим несколько лет в омском «Авангарде»? И вообще, интересуетесь ли хоккеем? – Люблю хоккей! Смотрел матчи финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» – ЦСКА и вообще всегда, когда только можно, смотрю хоккей.

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