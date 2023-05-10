– Знакомы ли с Яромиром Ягром, игравшим несколько лет в омском «Авангарде»? И вообще, интересуетесь ли хоккеем? – Люблю хоккей! Смотрел матчи финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» – ЦСКА и вообще всегда, когда только можно, смотрю хоккей.