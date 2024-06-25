Кадыров прокомментировал уголовное дело СБУ против Вайнахова

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, с иронией прокомментировал на уголовное дело, заведенное службой безопасности Украины против Байбетара Вайнахова, главу российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне.
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