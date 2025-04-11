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Царьград

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Путин просто раздражает все с ним на долгую расчитано,а можно было просто со всех стволов по Таллину врезать!Эстония задержала...
  • Eduard
    Давно пораэтих уродов проучить,это не их море!Эстония задержала...
  • Eduard
    Не имеет прпва Курляндия никого задерживать,это не их море,да и страна не их.А недочеты можно вездеюнайти.Ноювме это ...Эстония задержала...

Келлог предложил разделить Украину, как послевоенный Берлин: Карта

Келлог предложил разделить Украину, как послевоенный Берлин: Карта

Спецпосланник Трампа Келлог предложил поделить Украину почти как Берлин после Второй мировой войны, сообщает The Times.

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