Вчерашний брифинг в Пентагоне:Журналист: "Израиль перекрыл поставки воды и еды в Газу. Что вы об этом думаете?"Представитель Пентагона генерал Райдер: "Спросите это у правительства Израиля".
Испанский стыд
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Геноцид может быть только если это происходит с США, ЕС и их союзниками, а в отношении других это демократическое решение вопроса и не важно каким путем и какими человеческими жертвами, создать резервации как индейцам, развязывать войны и цветные революции, уничтожать мирное население.. Вот это и есть их демократия и свобода....
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