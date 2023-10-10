Испанский стыд

АНГЕЛ АНГЕЛ

Геноцид может быть только если это происходит с США, ЕС и их союзниками, а в отношении других это демократическое решение вопроса и не важно каким путем и какими человеческими жертвами, создать резервации как индейцам, развязывать войны и цветные революции, уничтожать мирное население.. Вот это и есть их демократия и свобода....